Россия вошла в десятку ведущих стран по итогам исследования качества школьного образования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия вошла в десятку ведущих стран по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS. Об этом сообщил во вторник глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы предварительно посмотрели результаты исследования TIMSS 2019 года. Мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования сохраняются, и мы остаемся по качеству исследования TIMSS в десятке ведущих стран мира", - сказал Кравцов в ходе презентации результатов международного исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS.

Он добавил, что полученные данные говорят о сохранении российской школы именно в части фундаментальной подготовки, без которой невозможно сформировать навыки XXI века - soft skills. Кравцов отметил, что итоги исследования TIMSS за 2019 год позволяют выполнить показатель по вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству образования, поставленный президентом страны.

TIMSS - международное исследование качества школьного математического и естественно-научного образования, позволяет сравнить уровень и качество знаний в этих областях учащихся 4-х классов начальной школы и 8-х классов. Оно проводится один раз в четыре года, теперь представлены итоги исследования, которое проводилось в апреле 2019 года. В 2015 году Россия также входила в десятку лучших стран по итогам исследования.