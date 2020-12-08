Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного). Об этом сообщается в журналах Синода, состоявшегося.

Возглавлявший митрополию ранее митрополит Феофан (Ашурков) умер 20 ноября 2020 года на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды", - говорится в документе.

Екатеринбургскую митрополию возглавит епископ Бронницкий Евгений (Кульберг), который для этого будет освобожден от должности наместника Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве, но сохранит пост председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата.

Митрополит Кирилл (в миру - Михаил Наконечный) родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области. 25 октября 1980 года он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 15 марта 1998 года он получил сан епископа Богородицкого, 25 февраля 2003 года возведен в сан архиепископа. 8 октября 2011 года архиепископ Кирилл был возведен в сан митрополита, с этого же года он возглавлял новообразованную Екатеринбургскую митрополию.