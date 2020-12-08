TikTok подведет итоги года в эфире новогоднего шоу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Платформа TikTok 12 декабря проведет новогоднее шоу для пользователей и подведет итоги года в российском сегменте. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе платформы.

"Этот год стал вызовом для всего мира. TikTok оставался платформой, где люди могли эмоционально разрядиться и получить порцию позитива, и в течение года мы старались всячески поддерживать и объединять наше сообщество пользователей, - сказал собеседник ТАСС. - В рамках новогоднего шоу мы расскажем о главных авторах, трендах, музыке, которые сделали TikTok главной платформой для творчества и самовыражения в 2020 году".

Шоу пройдет на платформе в официальном российском аккаунте TikTok. Ведущими станут тиктокеры Роман Каграманов и Карина Кросс. Они подведут итоги года вместе с Диной Саевой, Рахимом Абрамовым, Кариной Нигай, авторами контента из Dream Team House, XO team и Hype House

Зрители смогут узнать, как они смогли добиться успеха, кто сочинил TikTok-хиты, и посмотрят фрагменты из главных видеороликов года. В рамках шоу также будут объявлены результаты пользовательского голосования за лучший челлендж года.