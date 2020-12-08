Более 350 российских чиновников уволили в 2020 году в связи с утратой доверия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 350 российских чиновников в 2020 году лишились должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"По инициативе прокуроров в связи с выявленными нарушениями более 350 лиц уволены в связи с утратой доверия. Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители высокого уровня", - сказал он в интервью "Российское газете". Например, уточнил генпрокурор, в связи с утратой доверия уволены по актам реагирования прокуратур Республики Калмыкия и Пензенской области заместитель министра и министр сельского хозяйства этих регионов, а по актам реагирования прокуратуры Саратовской области - заместитель министра транспорта области.

Краснов сообщил, что прокуроры только за 9 месяцев этого года выявили около 190 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 47 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще порядка 6 тыс. лиц, включая юридических, - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2,5 тыс. уголовных дел.