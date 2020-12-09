Ряд ученых получили Нобелевские премии в своих странах

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Вручение Нобелевских медалей и дипломов происходит в этом году по всему миру на скромных церемониях в странах, где лауреаты живут или работают. Как сообщает Нобелевский фонд в Twitter, еще ряд ученых получили награды во вторник.

Лауреат по физиологии и медицине британец Майкл Хоутон получил медаль и диплом возле своего дома в Данвилле (штат Калифорния, США), а его коллеге американцу Харви Олтеру на церемонии в пригороде Вашингтона награду вручила посол Швеции в США Карин Улофсдоттер. Нобелевская премия в этой категории этим ученым, а также американскому молекулярному биологу Чарльзу Райсу присуждена за открытие вируса гепатита C.

Лауреат в области физики британец Роджер Пенроуз получил медаль и диплом из рук посла Торбьорна Сульстрёма в шведском представительстве в Лондоне, а немецкому астроному Райнхарду Генцелю награду в Мюнхене вручил шведский посол в Германии Пер Тёрессон. Ученые удостоены премии за исследования, связанные с черными дырами.

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон разделили премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Генеральный консул Швеции Барбру Ошер вручила им медали и дипломы на церемонии на открытом воздухе в Пало-Альто, Калифорния.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк получила медаль и диплом в воскресенье в саду у себя дома в Кембридже (штат Массачусетс, США). В понедельник награду в посольстве Швеции в Берлине вручили лауреату премии в области химии Эмманюэль Шарпантье.

Лауреаты Нобелевской премии могли выбирать, хотят ли они находиться во время церемонии вручения им премии в помещении или на улице, а также нужно ли присутствие гостей. Торжественные презентации записывают на видео, они станут частью телевизионных передач 10 декабря, в день смерти Нобеля, которые будут вести из ратуши Стокгольма и университета Осло шведский телеканал SWT и норвежский NRK.