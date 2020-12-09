Попова заявила, что летальность COVID-19 в России остается ниже средней по миру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Летальность новой коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, при этом в мире данный показатель достигает 2,3%, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"[В мире] достаточно высокая определенная летальность - 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования <...>. В России [заразившихся] на сегодняшний день чуть более 2,53 млн, 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом", - сказала она, выступая на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Согласно данным презентации, представленной Поповой, всего в мире зарегистрировано 67,8 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели - 46,7 млн человек. Заболеваемость на 100 тыс. человек населения в России составляет 1 690 случаев, по данному показателю РФ находится на 55 месте, следует из материалов.

В России за последние семь дней фиксируют в среднем 17,9 случая заражения COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей, сообщила Попова. Согласно презентации, больше всего случаев фиксируется в США - 62,1 на 100 тыс. человек, Швеции - 51,6, Чехии - 37,2. В России этот показатель составляет 17,9 случая. "Заболеваемость на 100 тыс. населения <...> самая разная в разных странах, конечно, в странах с очень маленьким количеством людей этот показатель может быть крайне большим", - сказала Попова.

Она пояснила, что данный показатель является важным для отслеживания динамики распространения вируса. "Сегодня в РФ государством предприняты невероятные усилия и делается все для того, чтобы этот показатель становился ниже. Но хочу отметить, что на протяжении последних двух недель он практически колеблется вокруг этой цифры", - добавила глава Роспотребнадзора.

Урбанистический фактор

Попова сообщила, что коронавирус в крупных городах распространяется примерно в два раза интенсивнее, чем в среднем по стране.

"Мы видим значимое отличие как в Российской Федерации, так и в мире ситуации с заболеваемостью в городах с многомиллионным населением и в целом по стране. Примерно в два раза интенсивный показатель на 100 тыс. населения выше в городе большом, даже если он не столичный", - сказала она.

Попова подчеркнула, что урбанистический фактор как фактор эпидемического риска нельзя сбрасывать со счетов и он недооценен. "Мы говорим о необходимости иного нормирования по формированию городской среды с населением в несколько миллионов человек. Здесь нужны новые подходы, которые защитят население больших городов от распространения любой и сегодня действующей инфекционной угрозы, и, безусловно, в перспективе", - заключила она.

Попова считает, что правила профилактики коронавируса для школ должны действовать как минимум до конца этого учебного года.

Тесты на COVID-19

По словам Поповой, Россия находится в первой тройке стран мира по количеству проведенных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции на 1 млн человек. Согласно презентации, первое место занимает США с 620 тыс. тестов на 1 млн жителей, второе - Великобритания с 573 тыс. тестов. В России проводится 570 тыс. тестов.

"Используется показатель, очень важный сегодня, метод тестирования в ПЦР-исследовании в количестве на миллион. РФ здесь находится в первой тройке, это на сегодняшний день. День ото дня эти цифры несколько меняются. Когда-то РФ большее количество дней занимает второе место, когда-то при большом количестве в определенные дни эта ситуация меняется", - сказала Попова.

При этом она отметила, что сравнение идет со странами с количествами населения более 10 млн человек. "Потому что при малом количестве населения интенсивные показатели выглядят иначе", - пояснила она.

Россия на безвозмездной основе поставила уже более 1,3 млн тест-систем для диагностики коронавируса в 45 стран, сообщила Попова.

"Научно-методическое и материально-техническое содействие странам партнерам в борьбе с COVID-19 - это и поставка на безвозмездной основе тест-систем. Уже поставлено более 1,3 млн в 45 стран мира", - сказала она. Кроме того, Роспотребнадзору поручили поставить еще более 1 млн тестов российским странам-партнерам.

Штаммы коронавируса

Попова сообщила, что в России больше всего распространены штаммы коронавируса, циркулирующие в Западной Европе.

"Наиболее распространенными на территории России являются варианты штаммов вируса Западной Европы, <...> и завоз был многократным из разных европейских стран, при том, что мы не фиксируем ни одного случаев завоза и распространения дальнейшего [штаммов] из Китая", - сказала она.

Согласно презентации, представленной Поповой, секвенированием и анализом генома занимаются государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" и российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора. "Получено 2 940 биологических образцов из 82 регионов России, выделено 614 изолятов нового коронавируса, прочитано более 408 полногеномных последовательностей высокого качества", - следует из материалов.