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Пандемия COVID-19

В ВОЗ сообщили, что продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса

Представитель ВОЗ Дорит Ницан отметила, что пандемия негативно повлияла на все сферы жизни

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена продолжать сотрудничество с Россией в области профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявила в среду директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Дорит Ницан, выступая по видеосвязи на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

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Представитель ВОЗ отметила роль России в оказании помощи в борьбе с пандемией по всему миру. "Так много делается в рамках солидарности по всему миру, РФ очень активно участвует в этом", - указала она.

"Мы готовы продолжать сотрудничество [с РФ] в области профилактики, диагностики и лечения. Только все вместе, плечом к плечу, мы можем победить пандемию", - подчеркнула Ницан.

Представитель ВОЗ констатировала, что пандемия негативно повлияла на все сферы жизни, в первую очередь систему здравоохранения, образования, психическое здоровье населения. Она обратила внимание, что государства поодиночке не смогут справиться с этими вызовами. "ВОЗ тесно сотрудничает и всегда готова помочь каждой стране", - резюмировала она.

Теги
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