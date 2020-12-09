Генпрокурор предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам, который освобождает их от наказания и не влечет судимости. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры по итогам координационного совещания, посвященного результатам работы правоохранительных органов по противодействию коррупции.

"Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем дает возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы. Считаю важным проанализировать данную ситуацию, по ее результатам проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров", - заявил генпрокурор, слова которого привели в пресс-службе ведомства.

Краснов также отметил, что выявляются факты направления в суд дел с ходатайством о применении судебного штрафа при отсутствии доказательств, с заниженной квалификацией содеянного и другими грубыми нарушениями закона.

Арест имущества

Краснов поддержал предложение о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров.

"Игорь Краснов поддержал предложение проработать вопрос о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий", - отметили в Генпрокуратуре. По мнению генпрокурора, следует "предусмотреть также возможность ареста имущества, которое хотя и не было получено в результате преступной деятельности, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба".

По оценке Генпрокуратуры, сейчас не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за рубеж активов. В 2019 году размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое, в текущем году ситуация меняется, однако темпы недостаточны, требует усиления исковая работа прокуроров по делам и материалам указанной категории.

"Не изжита практика позднего выявления преступлений, что затрудняет установление всех обстоятельств преступных деяний, приводит к утрате доказательств и, как следствие, прекращению уголовных дел по реабилитирующим основаниям, созданию благоприятных условий для легализации преступных доходов", - заявил Краснов.

Штрафы

Краснов также считает недостаточной работу судебных приставов по взысканию штрафов по делам о коррупции.

"Координационное совещание руководителей правоохранительных органов, в частности, постановило активизировать работу по взысканию штрафов по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях", - отметили в ведомстве.

Как сказал Краснов, службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений, взыскиваемость по ним в целом остается невысокой, а штрафы по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышают 2%.

Усиление борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор России также сообщил, что правоохранительные органы усилили борьбу с коррупцией, разрушив миф о неприкасаемости высокопоставленных коррупционеров.

"Разрушен миф о недосягаемости для правосудия причастных к коррупции высокопоставленных чиновников федерального и регионального уровней. Привлечение их к уголовной ответственности уже далеко не редкость", - сказал Краснов.

Он отметил, что реализация поручений национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы в целом оказала позитивное влияние на результаты работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями. Генпрокурор отметил признаки улучшения качества следственной работы. Так, в этом году сократилось количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для дополнительного расследования и судами для устранения препятствий к их рассмотрению.