Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в среду опустился до 1. В Москве этот показатель впервые с конца ноября снизился до 0,91, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по стране коэффициент не превышает отметку 1,1 с 24 ноября, что может говорить о постепенной стабилизации динамики заболеваемости.

В большинстве из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших ситуация также стабилизируется. В трех субъектах показатель равен 1. Это Нижегородская, Архангельская и Свердловская области. Еще в трех регионах он составил 1,01. Это Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.

В Воронежской области коэффициент опустился с 1,08 до 1,05, в Ростовской области подрос с 1,06 до 1,07, а в Подмосковье второй день подряд сохраняется на уровне 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.