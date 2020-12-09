В Госдуме обсудят ущемление прав журналистов в Белоруссии и прибалтийских странах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит проблему защиты прав журналистов, работающих в Белоруссии и прибалтийских странах. Об этом в среду заявил глава комитета Александр Хинштейн.

В ходе расширенного заседания комитета главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин попросил Хинштейна рассмотреть в Госдуме поддержку свободы слова и прав журналистов в Белоруссии.

"Принимается предложение в части Белоруссии, - отреагировал парламентарий. - И, наверное, не только Белоруссии, но и в целом можно посмотреть ситуацию на постсоветском пространстве, потому что нашу обеспокоенность вызывают и действия властей прибалтийских стран, где идет жесточайшее ущемление российских журналистов или тех граждан, которые работают в российских СМИ и являются штатными или внештатными корреспондентами. Эта проблема есть, и мы ее готовы вместе с вами обсудить".