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В Госдуме обсудят ущемление прав журналистов в Белоруссии и прибалтийских странах

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что можно в целом рассмотреть ситуацию на постсоветском пространстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит проблему защиты прав журналистов, работающих в Белоруссии и прибалтийских странах. Об этом в среду заявил глава комитета Александр Хинштейн.

В ходе расширенного заседания комитета главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин попросил Хинштейна рассмотреть в Госдуме поддержку свободы слова и прав журналистов в Белоруссии.

"Принимается предложение в части Белоруссии, - отреагировал парламентарий. - И, наверное, не только Белоруссии, но и в целом можно посмотреть ситуацию на постсоветском пространстве, потому что нашу обеспокоенность вызывают и действия властей прибалтийских стран, где идет жесточайшее ущемление российских журналистов или тех граждан, которые работают в российских СМИ и являются штатными или внештатными корреспондентами. Эта проблема есть, и мы ее готовы вместе с вами обсудить".

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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