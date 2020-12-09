Остров Хайнань может стать восточным аналогом американского Голливуда

ХАЙКОУ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Хайнаня намерена активно развивать кинематограф и в обозримом будущем превратить остров в восточный аналог американского Голливуда. Об этом заявил заместитель главы отдела пропаганды парткома провинции, генеральный секретарь оргкомитета Хайнаньского международного кинофестиваля Фу Сюаньго.

"Мы предпримем активные меры, чтобы это мероприятие стало важным стимулом для развития культуры Хайнаньского порта свободной торговли, ключевой площадкой для продвижения международных обменов, - сообщил он, выступая на форуме киноиндустрии в ходе ежегодного фестиваля, который проходит на Хайнане третий раз. - В США есть Голливуд, в Индии - Болливуд, так почему бы нам не создать свой аналог - Хайливуд?

К участию в дискуссиях, которые состоялись на конференции, были приглашены представители кинематографа из Китая, России, Австралии, Белоруссии, США, Республики Корея и Шри-Ланки. Они обсудили перспективы выстраивания глобальных партнерских взаимоотношений с целью производства качественных и увлекательных фильмов.

Фу Сюаньго напомнил, что на острове превосходная экология и прекрасный климат, а также множество живописных морских, лесных и горных ландшафтов, которые позволяют организовать съемки фильмов различного жанра. "В этом году на Хайнане было снято довольно много кинолент", - уточнил чиновник.

По словам замглавы отдела пропаганды, местная киноиндустрия прежде всего нуждается в "первоклассных инвестициях, идеальной стандартизации и профессионализации". Благодаря им, как он считает, на острове появится надежная основа для массового выпуска популярных картин. Фу Сюаньго отметил, что за последние три года хайнаньские власти проделали в этом направлении большую работу, добившись заметных успехов.

Кинофестиваль на Хайнане

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходит в курортном городе Санья с 5 по 12 декабря. В течение недели состоятся показы 189 фильмов из 60 стран и регионов, из них 97 китайские зрители увидят впервые. В этом году показы организованы сразу в нескольких населенных пунктах провинции. Публика может ознакомиться с частью кинолент в режиме онлайн: ожидается, что такой формат позволит существенно расширить охват аудитории.

На этот раз организаторы рассмотрели заявки от создателей более чем 4,3 тыс. кинокартин. Цифра оказалась вдвое больше, чем в 2019 году. Лучшие из этих лент поборются за призы в различных номинациях, в том числе за самую престижную награду - "Золотой кокос".

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года и с тех пор проводится в Санья регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.