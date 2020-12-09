Канал "Пятница!" и TikTok объявили кастинг в шоу по поиску талантов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" и платформа для коротких видеороликов TikTok запускают первое телевизионное TikTok-шоу талантов в России. Его победитель получит 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ТАСС в среду рассказал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

"TikTok - самая мощная творческая платформа. "Пятница!" - канал, постоянно открывающий новых звезд. Наше партнерство даст впечатляющие результаты. Оригинальный формат нашего TikTok-шоу - это эксперимент, который не имеет аналогов на международном рынке. Приятно осознавать себя первопроходцами", - отметил он.

Дистанционный кастинг позволяет всем желающим принять участие в большом телевизионном шоу. "Это решение позволяет людям в период пандемии стать частью большого события - не нужно никуда ехать, просто сними ролик и выложи его в TikTok. В этом отношении TikTok - идеальный партнер, потому что эта соцсеть доступна всем и объединяет разные поколения", - пояснил Картозия.

Из всех участников шоу на главную сцену попадут 16 человек, которые будут бороться за главный приз - 1 млн рублей. Отборочные этапы и финал шоу покажут в эфире телеканала, зрители будут решать, кто станет победителем через голосование в аккаунте TikTok.

В пресс-службе канала пояснили, что продемонстрировать можно любой талант - танцы и пение, стендап, рисование, чтение стихов - все, что можно показать в формате короткого видеоролика. Кастинг проходит в приложении TikTok. Для участия нужно снять ролик, опубликовать видео в приложении с хештегом кастинга #тиктокталант и также отметить аккаунт телеканала. Кастинг продлится до 28 февраля 2021 года.