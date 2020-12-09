На Кубани началась вакцинация от коронавируса

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в Краснодарском крае в среду. На первом этапе планируется привить около 1,2 тыс. медиков, которые работают в ковидных госпиталях, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С сегодняшнего дня Краснодарский край включается в масштабную вакцинацию от коронавируса. Это поручение президента страны, и в Краснодарский край начали поступать партии вакцин. На первом этапе это 1 200 вакцин. Уже получили 200, со дня на день ожидаем еще 1 000", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в первую очередь прививки будут делать врачам, работающим в ковидных госпиталях. Кроме того, глава региона отметил, что вакцинация для всех будет бесплатная и добровольная. Также на первом этапе вакцинации прививки смогут получить учителя и социальные работники.

"Массовая вакцинация всех желающих будет проводиться уже в прививочных кабинетах в поликлиниках - после того, как вакцина поступит в край в большом количестве", - добавил губернатор.

4 декабря стало известно, что около 5 тыс. доз вакцины от коронавируса планируется поставить в Краснодарский край до конца 2020 года.

По данным регионального оперативного штаба, в регионе подтверждено 23,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 177 - за последние сутки. Выздоровели почти 16 тыс. человек, умерли 668 пациентов. Сейчас 95 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро - на ЭКМО. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 декабря, жители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Лицам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции. Власти отменили новогодние детские представления в очном формате, кафе и рестораны на Кубани будут работать на Новый год до полуночи.