В Китае запретили TripAdvisor

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Сервис TripAdvisor, который дает советы и рекомендации путешественникам в разных странах, попал в черный список в Китае. Его запретило Управление кибербезопасности КНР, наряду с еще 104 "неблагонадежными" приложениями для мобильных телефонов, сообщила газета South China Morning Post.

Речь идет о программном обеспечении для смартфонов, которое вызывает "многочисленные жалобы китайских пользователей" по поводу распространения непристойного контента и незаконных услуг, связанных в том числе с азартными играми, насилием и проституцией.

Регулирующее интернет ведомство утверждает, что попавшие под запрет приложения нарушали некоторые законы и положения. В чем конкретно обвиняют TripAdviser, не уточняется. В самой американской компании пока не прокомментировали ситуацию.

Два года назад китайские власти временно заблокировали страницы сетей отелей Marriott International, поскольку их оператор обозначил специальные административные районы Гонконг и Макао как независимые страны.

С 2003 года в КНР действует система "Золотой щит", которая фильтрует доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к неподконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

В настоящее время в список заблокированных в Китае веб-сервисов входят Google, Facebоok, YouTube, Instagram, Twitter, сайт Wikipedia на всех языках, сайт международной правозащитной организации Amnesty International, ресурсы различных иностранных СМИ. В настоящее время в китайском киберпространстве проводится очередная кампания по очистке от "неблагонадежного" контента.