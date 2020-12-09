В РФ может появиться биржа труда для потерявших работу во время пандемии журналистов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) планирует создать для потерявших работу во время пандемии коронавируса журналистов специальную биржу труда в формате приложения. Об этом заявил в среду председатель СЖР Владимир Соловьев радиостанции "Говорит Москва" .

"Упали рекламные бюджеты - до 40% по миру и где-то под таким же процентом у нас. Конечно, были случаи и когда зарплаты сокращались, и увольнения, но это не было так масштабно, как предполагалось изначально. Нужно искать ее [работу] снова или создавать собственные СМИ. Мы хотим в какое-то ближайшее время создать приложение к нашему сайту в формате биржи труда для журналистов", - сказал он.

В конце ноября представитель Минцифры РФ Екатерина Ларина сообщила, что министерство планирует продлить меры государственной поддержки СМИ на 2021 год.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки могут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Большинство СМИ были включены в перечень пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Около 30 тыс. СМИ могли получить льготы, из них 15 тыс. - это печатные СМИ, около 8 тыс. - теле- и радиоканалы.