Ржевский мемориал стал лауреатом премия "Победа" в номинации "Проект года"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Лауреатом Национальной премии "Победа" в номинации "Проект года" стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Вручение наград состоялось в среду в рамках ежегодного Всероссийского патриотического форума в Музее Победы.

"В номинации "Проект года" было представлено немало проектов. Но абсолютным победителем стал Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс, посвященный памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-43 гг.", - произнес ведущий церемонии. Награду получили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Лучшей региональной дирекцией Года памяти и славы была признана дирекция Краснодарского края. Награду со сцены получил заместитель главы администрации Краснодарского Края Игорь Чагаев. Определение лауреатов в этой номинации осуществлялось по итогам рейтинга исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Лучшим культурным проектом стал концерт на Мамаевом кургане, прошедший в июне. "На этом концерте состоялся триумф памяти. <...> Весь этот проект поддерживали <...> разные концертные агентства, телеканал "Россия-1", администрация президента, сам президент. Изумительные артисты участвовали, музыканты, драматические актеры, хор, художники, создавшие декорации, все сработало на 100%, потому что этого хотели все эти люди. Я хочу им всем передать привет и делю эту премию с ними", - сказал художественный руководитель концерта, народный артист СССР Юрий Башмет, получая награду.

В номинации "Новая генерация": память о войне через современные технологии и форматы" победила экспозиция "Подвиг народа", открытая в Музее Победы к 75-летию Великой Победы. В номинации рассматривались проекты о подвиге народа в Великой Отечественной войне, созданные при помощи современных технологий. Награду получил автор экспозиции Дмитрий Поштаренко. Художники группы "Невский баталист" под его руководством на площади 3 тысячи квадратных метров возвели 14 трехмерных локаций, посвященных разным эпизодам Великой Отечественной войны.

В номинации "Корпоративное участие" победителями стали два проекта - "Бессмертный полк онлайн" и патриотическая акция "Поезд Победы". В номинации "Собственным примером" была награждена руководитель проектов дирекции федеральных программ движения "Волонтеры Победы" Ксения Юрьева. Лучшими наставническими проектами стали всероссийский проект "Эстафета поколений" и Всероссийская патриотическая молодежная эстафета добрых дел.

О премии и форуме

Голосование для определения лауреатов премии "Победа" стартовало 16 ноября 2020 года. В нем приняли участие все 85 регионов РФ. Победители были определены по сумме баллов, которая складывалась из оценки экспертной комиссии и голосования на сайте. Целью премии организаторы обозначили объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование в обществе ответственного гражданского отношения к исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Всероссийский патриотический форум в Музее Победы проходит с 9 по 11 декабря 2020 года в онлайн-формате. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр совместно с Исполнительной дирекцией Года памяти и славы. Общее число участников форума превышает 3 тыс. человек.