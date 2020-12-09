В Туле открыли мемориальную доску на доме, где жил конструктор Николай Макаровец

ТУЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску установили на доме в Туле, где жил разработчик реактивных систем залпового огня, Герой России Николай Макаровец, более 30 лет возглавлявший научно-производственное объединение (НПО) "Сплав". Ее открыли в среду, приурочив церемонию к Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"9 декабря, в День Героев Отечества, состоялась церемония открытия мемориальной доски на доме, где жил Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Александрович Макаровец", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Мемориальную доску установили на доме №132 на улице Толстого, на ней размещен барельефный портрет Макаровца, указан период проживания в доме - 1999-2019 годы, перечислены его награды. "Открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань памяти великому человеку, внесшему огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Губернатор Алексей Дюмин придает большое значение тому, чтобы о Николае Александровиче помнили не только в регионе, но и в стране", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора Вячеслава Федорищева.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года именем Николая Макаровца назвали одну из улиц в строящемся жилом комплексе "Суворовский" в Туле, в сентябре бюст конструктора открыли на Аллее Славы у Тульского музея оружия. Его имя также присвоено Тульскому региональному научному центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук, госкорпорация "Ростех" учредила премию имени Макаровца.

О Николае Макаровце

Николай Александрович Макаровец родился 21 марта 1939 года в городе Кролевце Украинской ССР (ныне - в Сумской области Украины) в семье учителей. В 1962 году окончил Тульский механический институт (ныне - Тульский госуниверситет), в 1977 году защитил кандидатскую, в 1991 году - докторскую диссертации.

В 1977 года Макаровец стал заместителем гендиректора НПО "Алтай", с 1985 по 2015 год занимал пост гендиректора НПО "Сплав", а затем был заместителем управляющего директора - генеральным конструктором этого предприятия. Под его руководством было организовано серийное производство реактивных систем залпового огня "Смерч", создана широкая гамма реактивных снарядов, разработаны системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М" и авиационная ракета калибра 80 мм. Макаровец - автор 170 изобретений и 350 научных трудов. Ушел из жизни 31 марта 2019 года.