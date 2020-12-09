Почти 1 тыс. жителей Кировской области с нарушениями памяти выдали значки с QR-кодами

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области выдали почти 1 тыс. жителей региона с расстройством памяти специальные значки с QR-кодом, которые содержат контактную информацию и позволят им получить помощь, если они потеряются, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Значки с QR-кодом, разработанные специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания, содержат контактную информацию для связи с сотрудником центра или родственником. Если пожилой человек потеряется, ему на помощь может прийти любой прохожий: информацию с QR-кода можно считать с помощью смартфона и связаться с родственниками, а также позвонить по единому номеру центра, который указан на значке. По указанному на значке номеру специалист центра соцобслуживания сможет понять, о каком человеке идет речь, и связаться с его близкими.

"В феврале 2020 года в Кирове пожилым людям с расстройствами памяти начали выдавать специальные значки с QR-кодом. Когда идея нашла отклик у жителей города, было принято решение распространить этот проект по всей Кировской области. Помимо пожилых людей, за значком обращаются и те, кому он особенно необходим по состоянию здоровья. На сегодняшний день в Кировской области выдана почти тысяча специальных значков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у диспетчера горячей линии, куда поступают сообщения, есть полная база данных о тех, кто получил значок, поэтому информацию о потерявшемся человеке сразу же сообщают указанным в QR-коде контактным лицам. Значки могут получить и люди, страдающие потерей памяти, но не состоящие на социальном обслуживании в комплексном центре.