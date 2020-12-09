Минобороны открыло в Москве выставку фотографий полководцев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минобороны России совместно с ОАО "Российские железные дороги" и Фондом памяти полководцев Победы открыло в День Героев Отечества экспозицию из материалов личных фотоархивов семей военачальников Великой Отечественной войны "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы". Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Посетители выставки смогут увидеть личные фотоснимки великих полководцев - Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Конева, Семена Буденного, Андрея Еременко, Николая Шестопалова", - отмечается в сообщении.

По данным военного ведомства, в отличие от привычных образов военных, снимки продемонстрируют другую сторону жизни героев - в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время войны.

Фотовыставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и таким образом открывает 2021 год, год 80-летия с начала войны.

По словам автора проекта Ирины Лосик, "целью выставки в первую очередь является сохранение и увековечение памяти о Великой Отечественной войне, повествование об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению".

Место встречи

Выставка "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы" будет работать до 1 марта 2021 года в историческом пространстве атриума Киевского вокзала, с которого в 1941 году отправлялись первые эшелоны на Западный фронт. Открывая выставку, Лосик отметила, что проведение выставки на вокзале сможет обеспечить ей широкий охват, особенно во время, когда массовые мероприятия ограничены. "Еще перед открытием выставки мы видели, как сюда подходят люди, интересуются, смотрят фотографии. Это уже маленький успех и победа, если благодаря нашей выставке люди узнают или вспомнят имена полководцев и задумаются о том, что такое Великая Отечественная война, как мы победили, как далась эта Победа", - подчеркнула она.

Автор экспозиции рассказала, что на одной из фотографий запечатлен ее дед маршал бронетанковых войск Олег Лосик вместе с ней на руках. Кадр был сделан в 1981 году. "Я очень счастливый человек, потому что дедушка меня воспитывал, можно сказать, заменил мне отца. <...> Мне кажется, что все лучшие качества, которые во мне есть, - его заслуга", - поделилась Лосик.

Дочь Маршала Советского Союза Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева рассказала, что вокзал для организаторов выставки стал не просто местом пересечения многих людских потоков, но и местом проявления эмоций. "Нас занимала мысль, что вокзал - это точка, где люди, хотят они того или нет, испытывают очень острые эмоции, здесь мы провожаем людей, которые куда-то уезжают. Мы здесь встречаем людей, говорим какие-то важные слова. Для нас была важна острота эмоций", - пояснила она.

Конева добавила, что авторы экспозиции расширили список представленных имен полководцев, зритель увидит не только тех, кто организовывал и проводил крупные сражения, но и менее известных бойцов, ставших героями. "Здесь фотографии мирной жизни. Здесь эти люди со своими близкими, они с любимыми женщинами, они заняты мирным делом - играют в шахматы, находятся на охоте или рыбалке, общаются со своими близкими. Человек, который придет сюда, будет сопоставлять свою обыденную жизнь с той жизнью, которую вели эти люди", - считает дочь маршала.