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Пандемия COVID-19

На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

Он будет действовать по 24 декабря

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 24 декабря включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Владимира Владимирова, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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"Внести в подпункт 6.3 постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 199 изменение, дополнив абзац первый словами "с 11 декабря по 24 декабря 2020 года включительно", - говорится в документе.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен до 10 декабря 2020 года. С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 29 790 случаев заражения коронавирусом. Умерли 602 пациента. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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