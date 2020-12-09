Чернышенко: время дозвона до больниц в проблемных регионах сократилось с 30 до 2 минут

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Время дозвона пациентов до больниц в ряде проблемных регионов РФ сократилось с более чем 30 минут до 2 минут благодаря принятым мерам правительства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

"ОНФ нам докладывал, что в 10 регионах были серьезные проблемы с дозвоном граждан. Это Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж, Забайкалье... Время ожидания операторов в этих регионах составляло более 30 минут - безобразие, конечно. В результате этой технологической, быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих регионах сократилось до двух минут, мы очень быстро этого показателя достигли", - сказал он.