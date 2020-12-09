Президент Татарстана возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, умершего в ноябре 2020 года в возрасте 94 лет, прошла в среду на Арском кладбище в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и государственный советник Республики Татарстан, Герой труда России Минтимер Шаймиев на Арском кладбище Казани возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова", - говорится в сообщении.

Борис Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. Ушел на фронт в мае 1943 года, служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Указом от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Он умер 12 ноября 2020 года в возрасте 94 лет.

Ежегодно 9 декабря в Российской Федерации отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года по 1917 год.