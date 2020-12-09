Власти Норвегии смягчили карантинные требования при въезде

ХЕЛЬСИНКИ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение сделать менее жесткими требования по 10-дневному карантину в отеле для въезжающих в страну. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн.

Требование о пребывании в отеле касается всех въезжающих, у кого в Норвегии нет постоянного места проживания для нахождения на карантине.

"Основным правилом по-прежнему остается то, что въезжающий должен отправляться в карантинный отель, но теперь вводится исключение для тех, кто снимает жилье в Норвегии. В дополнение к этому возможность [избежать отеля] открывается для тех, кто не снимает жилье и у кого нет своей собственности. Нужно будет просто документально подтвердить, что человек может соблюдать карантин", - сказала она.

Ранее власти разрешили въезд в страну при наличии сданного заранее отрицательного теста на коронавирус. Они также расширили список тех, кто может въезжать. В эту категорию попали родители, бабушки, дедушки и внуки проживающих в Норвегии людей. Новые правила распространяются на въезжающих из государств ЕС, так и из третьих стран, но по прибытии необходимо соблюдать 10-дневный карантин.

Коронавирус в Норвегии

Число заражений коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 460 и составило в среду 39 163. За время пандемии умер 361 пациент. Всего протестированы свыше 2 млн человек. Самый низкий показатель суточного прироста инфицированных более чем за месяц был 7 декабря - 250 человек

Рост числа инфицированных начался в Норвегии в конце августа. Средний суточный прирост в ноябре составлял от 400 до 700 случаев. Мартовский антирекорд по этому показателю был побит 13 ноября - число новых заражений за сутки превысило 700.

Правительство ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство. Также введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. Жесткие ограничения наложены на работу общепита, мест проведения досуга, действует рекомендация по ношению защитных масок в общественных местах.

С 15 июня Норвегия открыла границы для стран Северной Европы, кроме Швеции, а с 15 июля сняла ограничения еще примерно для 20 государств. 12 августа власти вновь выступили с рекомендацией избегать поездок за границу без острой необходимости.