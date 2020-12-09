Ивановские власти обязали жителей региона носить маски правильно

ТАСС, 9 декабря. Глава Ивановской области из-за высокого риска заражения жителей региона в общественном транспорте по предложению оперативного штаба ввел требования о правильном ношении защитной маски. Об этом сообщил в среду журналистам в ходе онлайн-брифинга директор департамента здравоохранения региона Андрей Фокин.

"Сегодня принято оперативным штабом [по борьбе с коронавирусом] решение, и в указе губернатора это отражено: вводится пункт о правильном ношении средств индивидуальной защиты, прежде всего, масок. Не просто их использование, а правильное ношение. Потому что некоторые граждане этим пренебрегают, носят маску на подбородке, на ухе, и это демонстративная безответственность по отношению к добропорядочным гражданам, заботящимся о своем здоровье", - сказал Фокин.

Как пояснила ТАСС начальник управления пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева, требование правильного ношения маски введено после исследования на маршрутах общественного транспорта. "Выяснилось, что 10% пассажиров могут быть носителями коронавируса, то есть у 10% был выявлен коронавирус. Новая мера направлена на то, чтобы обезопасить жителей области, так как бытовой путь заражения сейчас превалирует", - сказала Николаева.

В Ивановской области с 19 октября введен всеобщий масочный режим, в регионе для нарушителей режима действуют штрафы от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. В указе губернатора уточнили, что все жители Ивановской области должны носить средства защиты органов дыхания таким образом, чтобы они плотно прилегали к лицу, закрывали рот и нос.

За последние сутки в Ивановской области выявлено 169 случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 17 300, из них выздоровели 12 473, 313 пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения, выздоровели 2 007 792 человека, умерли 44 718. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.