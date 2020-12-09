Эксперты: полипептидная терапия должна стать одним из приоритетов здравоохранения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исследования в области полипептидной терапии приобретают особое значение в контексте серьезных перемен в подходах к терапии социально значимых заболеваний, сохранения здоровья граждан, профилактики преждевременного старения и создания условий для активного долголетия, поэтому эти исследования должны стать одним из приоритетных направлений в развитии всей системы здравоохранения в РФ. Об этом говорили эксперты на пленарном заседании в рамках I Международного междисциплинарного форума "Полипептидная терапия: новые возможности для России".

"Президент Путин призвал правильно расставлять акценты в системе здравоохранения, и сегодня одним из таковых, безусловно, может быть приоритетное использование методов полипептидной терапии, эффективность лечения, комбинированность воздействия, активизация существующих схем лечения ключевых назологий, восстановление и реабилитация. Здесь важно понимание возможностей, которые нужно использовать с максимальной отдачей, как для систематического здравоохранения в целом, так и для каждой медицинской организации, каждого пациента", - отметил в своем выступлении вице-президент РАН Владимир Чехонин.

По словам президента Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерины Дибровой, за последние годы были существенно расширены технологические и нозологические форматы применения этих препаратов, поэтому особенно важно обеспечить доступность этих видов лечения для всех пациентов. "Большие успехи заметны в гематологии, восстановительной медицине, реабилитологии, иммунологии и целом ряде других направлений", - добавила она.

Исследования иммунитета

В XXI веке наибольшее значение приобретают исследования иммунитета, связанные с тем, что человек и его здоровье серьезно меняются под воздействием среды, которую он продолжает изменять. Поэтому в последние годы самые перспективные разработки связаны с иммунитетом человека, такое мнение высказал академик РАН, зав. кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

"Сегодня, когда мы пытаемся помочь человеку, в первую очередь, конечно, ищем способы и подходы к тому, чтобы воздействовать на иммунный статус человека. Поэтому роль вакцин и методов, которые способны будут регулировать как адаптивный иммунитет, так и врожденный иммунитет, и мы большое значение придаем формированию местного, так называемого мукозального иммунитета. Исследования по этому поводу ведутся широким фронтом, - отметил Чучалин. - Вообще мы считаем, что XXI век - это век вакцин. Когда разработка новых технологий вакцин позволит человеку иметь, действительно, более активный иммунитет, защищающий <...> от вирусов, бактерий и грибов".

Чучалин также добавил, что уже на данный момент благодаря полипептидам удалось добиться результатов в восстановлении пациентов после перенесенной вирусной инфекции и в оказании помощи "предельно тяжелым больным".