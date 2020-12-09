Самарские медики проработают предложения ФМБА по снижение смертности больных COVID-19

"Специалист агентства озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, помогут снизит число летальных случаев среди тяжелых больных. Это, в том числе, увеличение использования неинвазивных методов обеспечения кислородом и применение методики плазмообмена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, специалисты ФМБА поддержали предложение Азарова выступить перед врачами с семинарами о практических аспектах лечения пациентов с коронавирусом.

Врачи ФМБА посетили четыре ковидных госпиталя в Самаре, планируется, что на следующей неделе они оценят другие 11 больниц для пациентов с коронавирусом в Тольятти, Сызрани и других муниципалитетах. За две недели сотрудники изучат систему оказания помощи заболевшим и помогут региону решить вопросы маршрутизации, сообщили в региональном правительстве.

По данным регионального оперативного штаба, на 9 декабря в Самарской области зарегистрировано 24 772 случая коронавируса. Медики вылечили 22 531 пациента, 471 человек умер. За сутки в регионе зафиксировано восемь летальных случаев в возрасте от 61 до 80 лет, большинство умерших страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Школьники 6-11-х классов обучаются дистанционно, также всем детям запрещено посещать ТЦ без родителей. Предприятия общепита и клубы могут работать только при загрузке менее 50%. В ЗАГСах ограничили число присутствующих на свадебной церемонии. Власти рекомендовали работодателям перевести беременных на удаленный формат работы.