В Пензе планируют сдать здание нового цирка к октябрю 2021 года

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство здания пензенского цирка, начавшееся восемь лет назад, планируется завершить к октябрю 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства Пензенской области.

"На объекте работает порядка 170 человек. Планируемый срок завершения работ и ввода в эксплуатацию - октябрь 2021 года", - отмечается в сообщении.

Сейчас рабочие ведут на объекте кирпичную кладку перегородок, облицовку фасада, монтируют внутренние инженерные коммуникации. По словам главного инженера компании-подрядчика "Стройресурс" Евгения Буевича, к середине января планируется полностью закрыть контур стен и главный купол. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что остался доволен работами, которые компания провела на объекте в 2020 году, несмотря на сложности с пандемией коронавирусной инфекции.

Пензенский цирк станет самым большим в России, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка. Его площадь составит более 25 тыс. кв. метров, зрительный зал будет рассчитан на 1 400 человек. Первое представление в новом цирке планируют показать в конце 2021 года.

В 2011 году старое здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию, а к концу 2012 года - полностью демонтировано. Первоначально объект планировали сдать в 2014 году, но сроки неоднократно переносились из-за проблем с проектно-сметной документацией. В октябре 2018 года был определен подрядчик по завершению объекта - московская компания "Стройресурс".

Заказчиком работ по достройке цирка в Пензе является Минкультуры РФ в лице Росгосцирка. Стоимость работ составляет более 1,2 млрд рублей.