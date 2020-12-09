Число видеокамер на улицах Петербурга увеличится почти в четыре раза к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить количество видеокамер на улицах города почти в 4 раза к 2025 году по программе "Безопасный город". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Петербурге сегодня около 46 тыс. видеокамер. В 2021-2023 годах планируется установить более 23 тысяч новых уличных камер. К 2025 году их общее количество должно составить 179 тысяч - почти в 4 раза больше, чем сейчас", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

По его словам, власти города совместно с компанией "Яндекс" разрабатывают методику, которая позволит оптимально размещать видеокамеры на участках, неохваченных системой видеонаблюдения.

О системе безопасности

Система "Безопасный город" - набор аппаратных и программных комплексов, который может самостоятельно передать информацию о ЧП в экстренные службы. В настоящее время он включает 12 автоматизированных систем, важнейшей из которых является Городской центр видеонаблюдения.

В пресс-службе отметили, что в подъездах домов Петербурга по программе установлено более 7,5 тыс. домофонов с речевой записью и доступом в интернет, что дает возможность горожанам сообщать о происшествиях, а также вызвать участковых и скорую помощь. Планируется, что до конца 2023 года их количество увеличится до 55 тысяч.

Также частью городской системы видеонаблюдения является Система лесопожарных телеустановок, которая позволяет с помощью одного оператора контролировать обширные лесные массивы и предупреждать чрезвычайные ситуации.

Как рассказал глава города, с начала 2020 года на телефон автоматизированной системы "112", которая входит в состав комплекса, поступило более 2,7 млн обращений, это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за увеличения количества звонков по поводу коронавируса нагрузка на одного оператора достигает более 600 обращений в сутки при нормативе 360 обращений. В связи с этим планируется увеличение штата сотрудников со 149 до 217 человек.