Институт Pantone выбрал два главных цвета 2021 года

"Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощает силу и позитив", - говорится в сообщении института.

ТАСС, 9 декабря. Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый и яркий желтый, сообщается в среду на сайте организации.

"Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя воодушевленными и возвышенными", - прокомментировала выбор цветов директор Pantone Леатрис Эйсман. Ранее институт выбирал сразу два главных цвета года только в 2016 году.

Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Институт определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2020 года стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2021 года.

В то же время Институт цвета Pantone - это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.