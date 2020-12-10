Калмыцкий новый год из-за пандемии впервые отметят в режиме онлайн

ЭЛИСТА, 10 декабря. /ТАСС/. Национальный праздник Зул, символизирующий наступление Нового года по лунному календарю, отметят в четверг в Калмыкии в режиме онлайн. Верующие приготовят национальные блюда для своих семей, а вечером зажгут лампадки и проведут особый ритуал продления жизни, сообщила ТАСС министр культуры республики Саглара Тюрбеева.

Зул (в переводе с монгольского - "лампада") - древний праздник по тибетскому лунному календарю, посвященный уходу из этого мира основателя тибетской буддийской школы Гелуг Чже Цонкапы, который почитается в Тибете как второй Будда. Зул не имеет конкретной даты и приходится на 25-е число десятого месяца по лунному календарю. Его в России отмечают буряты, калмыки и тувинцы. В Калмыкии этот день традиционно является выходным.

"Зул - древний калмыцкий национальный праздник, и он носит сакральный характер, так как в этот день каждый человек становится старше на один год. С приходом этого праздника мы связываем наши помыслы с долголетием, благополучием, исполнением добрых пожеланий и достатка в новом году. По традиции в этот день во всех калмыцких семьях зажигают ритуальные лампадки, пекут ароматные борцоки [выпечка из теста в форме колец], варят ароматную джомбу - калмыцкий чай. К сожалению, в связи с ограничительными мерами культурно-массовые мероприятия к празднику Зул в режиме офлайн проводиться не будут", - сказала Тюрбеева.

Главная новогодняя елка в Элисте пока не появилась, но к Новому году планируют установить три на специально подготовленных площадках. Улицы Элисты постепенно преображаются: по городу развешаны праздничные банеры, закуплены инсталляции, украшаются витрины магазинов и торговых центров, рассказал ТАСС начальник управления культуры и туризма администрации Элисты Данзан Эрдниев. Актеры репетируют первое новогоднее театральное представление "Тайны волшебного шара" в национальном стиле, которое планируется провести на площади Победы.

Для многих верующих праздник Зул всегда начинался с посещения главного буддийского храма республики - Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Традиционно в празднике участвуют свыше двух тыс. человек. Сегодня большой праздничный молебен "Тысяча подношений Ламе Цонкапе" пройдет в режиме онлайн, уточнили ТАСС в пресс-службе хурула.

С 11:30 мск верующие смогут посмотреть фильмы "Золотая обитель Будды" и "Дорогами Будды" и принять наставления Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку ринпоче "Ламрим - постепенный путь к пробуждению". С 16:30 до 17:00 монахи по традиции совершат обход главного храма Калмыкии и зажгут лампадки у скульптурных композиций семнадцати пандитов - ученых, которые сохраняли буддизм на протяжении 2,5 тыс. лет до нашего времени. Все праздничные мероприятия будут транслироваться на официальном YouTube-канале "Золотой обители Будды Шакьямуни".