По инициативе уполномоченного по правам человека в РФ за 5 лет возбудили 120 уголовных дел

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Не менее 120 уголовных дел возбуждено по инициативе уполномоченного по правам человека в России за 5 лет, изменены приговоры или прекращено уголовное преследование в отношении 33 граждан. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в опубликованном в четверг в "Российской газете" материале ко Дню прав человека.

В статье отмечается, что уполномоченный содействовал в восстановлении прав 5 307 участников уголовного процесса. Омбудсмен защищал и трудовые права: за 5 лет 60 000 работников было выплачено 1,3 млрд рублей зарплаты.

В сфере ЖКЖ были восстановлены права 25 тысяч граждан, более 2 500 человек получили квартиры и субсидии на жилье. Также Москалькова отметила, что была создана программа помощи пострадавшим "валютным ипотечникам" и выделено дополнительно 2 млрд рублей для сохранения жилья более 7 тыс. человек . Кроме того, 1 238 семей переселены с территории комплекса "Байконур".

"За последние без малого пять лет ко мне поступило более 170 тысяч обращений, 19 тысяч граждан пришли на личный прием", - сообщила Москалькова.