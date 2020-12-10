Международные детские Пифийские игры пройдут в Хабаровске в 2021 году

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Хабаровск в будущем году примет международные Пифийские игры для детей с особенностями здоровья, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Пифийские игры для детей с особенностями здоровья - это большое творческое соревнование по восьми номинациям и 29 видам искусства, в том числе изобразительному, танцевальному, музыкальному, театральному, цирковому. Проведение игр планируется на конец августа 2021 года. Поэтому отборочные туры необходимо начинать уже в январе. Предусматривается, что они пройдут во всех российских регионах, а также в тех странах, которые отзовутся на призыв участвовать в проекте", - говорится в сообщении.

Детали проведения первых международных детских Пифийских игр врио губернатора Хабаровского края обсудил с директором Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов "Абилимпикс", вице-президентом Федерации спортивных танцев на колясках России, директором комитета "Национальные Пифийские игры", международным техническим экспертом по доступной среде Натальей Крель. "Очень благодарен Наталье Валерьевне за то, что она вышла с инициативой проведения такого значимого мероприятия именно в Хабаровском крае. Мы четко понимаем, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют безграничные творческие способности. Правительство Хабаровского края готово в рамках этого уникального проекта поддержать потенциал не только наших земляков, но и всех гостей детских Пифийских игр", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

По словам Крель, Хабаровский край вписывается в стратегию, заданную президентом страны Владимиром Путиным по изменению отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержке их спортивных и творческих способностей, общественных инициатив.

"Надеюсь на то, что игры станут большой системной историей, которая поменяет климат в регионе. Много говорим о пандусах, которые надо строить, но самого главного "пандуса" - между людьми - пока, к сожалению, нет. Первое, что мы, надеюсь, сделаем вместе, - начнем учить людей взаимодействию. Надеюсь, что до Хабаровска доедут все регионы и много стран. Думается, что событие действительно будет историческим. Если все получится, Россия выступит создателем новой гуманитарной площадки - международного пифийского комитета", - приводятся в сообщении слова Крель.