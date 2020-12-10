Ученые сообщили, что повторных сильных толчков после землетрясения на Байкале не ожидается

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые не ожидают повторных мощных толчков после землетрясения на Байкале. В районе прошли афтершоки, однако для людей они не ощутимы, сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"Мощных толков больше не ожидается, есть небольшая афтершоковая активность", - сказала Кобелева.

По ее словам, афтершоки слабые и затухающие. Если первый из них могли ощутить жители одного из населенных пунктов, то следующие толчки стали еще слабее. Подобная сейсмическая активность типична для данной территории, район, где произошло событие, считается вторым по активности в зоне Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что магнитуда землетрясения составила 5,5, интенсивность в эпицентре - 7,6 балла. Жители Иркутска в 05:45 (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов, толчки ощущались также в семи муниципальных округах Бурятии. Сообщений о повреждении зданий не поступало.