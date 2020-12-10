В Благовещенске в автобусах начали устанавливать санитайзеры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Мэр города Благовещенска Олег Имамеев поручил установить в автобусах санитайзеры. До конца года устройства для обработки рук появятся в 35 транспортных средствах, сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

"До нового года в 35 автобусах МП "Автоколонна 1275" установят санитайзеры. Такое поручение дал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Первые пять автобусов, которые ходят по маршруту №8, уже оборудованы устройствами для обработки рук", - говорится в сообщении.

По информации директора МП "Автоколонна 1275" Евгения Красильникова, в автобусах устанавливаются локтевые дозаторы. "Пассажиры заходят в дверь, подходят к локтевому дозатору дезинфицирующего средства, нажимают локтем и обрабатывают руки. В санитайзерах находится специальная сертифицированная жидкость для обработки рук", - сказал Красильников.

В октябре в городских автобусах начали устанавливать боксы с защитными масками. Взять средство индивидуальной защиты пассажиры могут бесплатно.

В Амурской области зарегистрировано 12 720 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли. Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января.