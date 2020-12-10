В Хабаровске открыли арт-объект из фотографий участников Великой Отечественной войны

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Арт-объект в виде изображения самолета Ил-4, составленного из фотографий участников Великой Отечественной войны, открыли в сквере в центре Хабаровска, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Открытие уникального для Дальнего Востока фотопроекта "Наша Победа" состоялось в Хабаровске, в сквере "Город воинской славы". На картине, составленной из 7 тыс. фотографий дальневосточников - участников Великой Отечественной войны, изображен самолет Ил-4. Это судно из звена "Амурский Комсомол", которое стало частью эскадрильи "Хабаровский Комсомол", - говорится в сообщении.

Эскадрилья была построена на средства комсомольцев в конце 1941 года, перегоняла ее на фронт группа гражданских летчиков.

Фотографии для проекта присылали жители разных регионов Дальнего Востока, для сбора снимков также использовалась электронная база данных "Память народа".

Автор проекта - победитель конкурса молодежных проектов Всероссийского форума "Восток-2019" Владислав Северин. Этим арт-объектом он хотел привлечь внимание жителей и гостей города к изучению и сохранению исторического наследия Великой Отечественной войны. Арт-объект изготовлен и установлен за счет грантовых средств федерального агентства "Росмолодежь". Как уточнили ТАСС в главном управлении внутренней политики правительства региона, на установку арт-объекта было направлено 200 тыс. рублей.