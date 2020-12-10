Более 150 докладов представят на форуме организаторов здравоохранения в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Форум "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства" в рамках Российской недели здравоохранения начался в Москве, он пройдет 10 и 11 декабря, ключевые специалисты представят более 150 докладов. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Департамента здравоохранения Москвы.

"Так, 10 и 11 декабря пройдет научно-методический форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства" в рамках Российской недели здравоохранения. В этом году в рамках масштабной деловой программы прозвучит более 150 докладов от ведущих специалистов Москвы по ключевым вопросам реагирования всех профильных медицинских служб на вызовы новой коронавирусной инфекции", - сказали в НИИ.

С докладами выступят ведущие российские и иностранные эксперты. Среди них специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, начальник Департамента политики в области здравоохранения Лондонской школы экономики и политических наук Алистер МакГир, вице-президент ElsevierGlobal Марат Фатхуллин, директор биомедицинского кластера "Сколково" Наталья Полушкина и директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Программа форума также включает проведение 32 профильных секций по ключевым направлениям московской медицины. Среди них - переформатирование анестезиолого-реанимационной службы Москвы в режиме борьбы с коронавирусом, терапевтическая служба в эпоху пандемии, современные организационные технологии лабораторной диагностики и организация медицинской помощи детям в условиях пандемии в Москве.

"В рамках профильных секций выступят главные врачи медицинских организаций Москвы, а также главные внештатные специалисты. Они подробно ответят на вопросы, удалось ли столичному здравоохранению работать в эпоху пандемии "как единый организм", как отразился 2020 год на эффективности и доступности плановой медицинской помощи для населения, какие инновации появились в столичном здравоохранении, и возможно ли масштабировать их для субъектов РФ и других стран мира", - добавили в НИИ.