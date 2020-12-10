Приморский край получит дополнительные 97 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Приморский край получит дополнительно 97 млн рублей на противовирусные препараты и экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщил в четверг на своей официальной странице в Instagram губернатор края Олег Кожемяко, соответствующую просьбу к Минздраву РФ поддержал вице-премьер Юрий Трутнев.

"Обратился в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о выделении Приморью дополнительного финансирования в размере 97 млн рублей для лечения больных с коронавирусом <…> Эту просьбу озвучил на заседании совета при полпреде президента РФ на Дальнем Востоке Юрии Трутневе, где присутствовал Минздрав РФ, и мы со всеми дальневосточными губернаторами обсуждали меры, необходимые для борьбы с COVID-19. Юрий Петрович [Трутнев] поддержал нашу просьбу", - написал Кожемяко.

Он отметил, что деньги планируется направить на покупку противовирусных препаратов и экспресс-тестов. "Надеюсь до конца декабря лекарства поступят в край", - добавил глава региона.

В Приморском крае ежедневно фиксируется рост числа заболевших. Согласно данным оперштаба, за последние сутки выявлено 235 заразившихся, за весь период пандемии - 24 264 человек. Выздоровели 16 987 человек, умерли 276 пациентов.