Путин и Мишустин поздравили телеканал RT с 15-летием со дня создания

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил информационный телеканал RT с 15-летием со дня создания. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня ваша телекомпания - это мощный медиаресурс с разветвленной сетью корпунктов, вещающий на многие страны мира. Используя передовые технологии и популярные интернет-платформы, он знакомит аудиторию с самыми важными новостями из России и других государств, с разными точками зрения на актуальные проблемы современности", - подчеркнул президент.

Путин отметил профессионализм сотрудников телеканала, а также выразил уверенность в том, что телеканал продолжит участвовать в формировании глобальной информационной повестки, подавать пример качественной и оперативной работы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил телеканал RT с 15-летием, отметив его динамичность и объективность. Видеопоздравление премьера опубликовано на сайте RT.

"RT стал одним из ведущих средств массовой информации, открыл современную Россию миллионам людей во всем мире", - подчеркнул Мишустин. "RТ - динамичный, живой телеканал, который дает людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях, - добавил он. - Неизменный интерес вызывают репортажи из горячих точек, острые сюжеты, расследования, оперативные новости, политические ток-шоу, интервью, дискуссии, комментарии. Важно, что в вашем эфире представлены самые разные мнения и взгляды на политические события, происходящие и в России, и в мире".

Премьер отметил работу сотрудников телеканала, назвав их "людьми в высшей степени профессиональными, яркими, талантливыми, креативными".

Телеканал включает в себя три круглосуточных информационных канала, вещающих из Москвы на английском, арабском и испанском языках; телеканалы RT America (выходит в эфир из Вашингтона), RT UK (Лондон) и RT France (Париж); документальный канал RTД (вещает из Москвы на русском и английском языках), глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, а также информационные интернет-порталы. Цель канала, согласно информации на официальном англоязычном сайте, "обеспечивать альтернативный взгляд на главные мировые события и знакомить международную зрительскую аудиторию с точкой зрения России".

С момента основания главным редактором RT является Маргарита Симоньян.