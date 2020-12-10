Трутнев поручил проверить, как борются с коронавирусом в труднодоступных районах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Главные федеральные инспекторы на следующей неделе проверят доступность медицинской помощи для пациентов с коронавирусом в труднодоступных районах Дальнего Востока. Такое поручение дал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Я дал поручение главным федеральным инспекторам на следующей неделе выехать в самые труднодоступные территории тех краев и областей, в которых они работают. Потому что ситуация с обеспеченностью средствами по борьбе с коронавирусом, по тестированию, судя по докладам министерств здравоохранения, докладам губернаторов, вроде бы неплохая. Но меня очень сильно беспокоит разброс. Потому что она везде приводится в средних показателях, может получиться так, что люди в центральных регионах, в крупных населенных пунктах получают помощь своевременно, а в отдаленных - нет", - сказал Трутнев журналистам.

Он добавил, что главные федеральные инспекторы представят соответствующий доклад в конце следующей недели.

Наиболее сложная ситуация в ДФО складывается в Приморском крае, Якутии, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае. Заболевшие выявляются не только в крупных населенных пунктах, но и на отдаленных территориях.