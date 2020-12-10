МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников "Радио России" с 30-летием со дня начала вещания радиостанции. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Созданное в 1990 году, "Радио России" объединило в своих рядах авторитетных, состоявшихся специалистов и инициативную молодежь, готовую смело покорять творческие вершины. Сочетая лучший журналистский опыт и новые подходы к информационной работе, коллектив компании всегда стремился идти в ногу со временем, поднимал репутацию радиожурналистики на высокий уровень", - подчеркнул глава государства. Он отметил вклад сотрудников радиостанции в продолжение традиций, а также выразил уверенность, что "Радио России" продолжит выпускать интересный и содержательный контент, подавать пример ответственного отношения к делу.

14 июля 1990 года председатель Верховного совета (ВС) РСФСР Борис Ельцин подписал постановление президиума ВС об образовании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). На основании этого постановления в августе того же года началась работа по запуску новой радиостанции. 10 декабря 1990 года началось регулярное вещание "Радио России".