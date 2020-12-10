{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил сотрудников "Радио России" с 30-летием со дня начала вещания

Президент отметил вклад коллектива радиостанции в создание репутации радиожурналистики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников "Радио России" с 30-летием со дня начала вещания радиостанции. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Созданное в 1990 году, "Радио России" объединило в своих рядах авторитетных, состоявшихся специалистов и инициативную молодежь, готовую смело покорять творческие вершины. Сочетая лучший журналистский опыт и новые подходы к информационной работе, коллектив компании всегда стремился идти в ногу со временем, поднимал репутацию радиожурналистики на высокий уровень", - подчеркнул глава государства. Он отметил вклад сотрудников радиостанции в продолжение традиций, а также выразил уверенность, что "Радио России" продолжит выпускать интересный и содержательный контент, подавать пример ответственного отношения к делу.

14 июля 1990 года председатель Верховного совета (ВС) РСФСР Борис Ельцин подписал постановление президиума ВС об образовании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). На основании этого постановления в августе того же года началась работа по запуску новой радиостанции. 10 декабря 1990 года началось регулярное вещание "Радио России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Музей "Дорога памяти" признан лучшим образовательным проектом года
Музей - часть храмового комплекса, возведенного военными строителями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью