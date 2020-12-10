Трутнев заявил, что остров Русский нуждается в комплексном развитии

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Территория острова Русского нуждается в комплексном, а не точечном развитии, заявил журналистам в четверг полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"С одной стороны, на острове в соответствии с решением президента Российской Федерации построен замечательный Дальневосточный федеральный университет. Его еще тоже надо развивать, но он есть. Сейчас там строится ряд учреждений культуры - тоже хорошо. С другой стороны, все поселки, которые на острове Русский остались, они из того прошлого, и с ними не происходит ничего <...> В целом, там, действительно, надо подумать над развитием острова Русский более комплексно", - сказал Трутнев.

Он отметил, что этот вопрос он планирует проработать совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Ранее глава края в интервью ТАСС заявил, что Русский нуждается в создании полноценной административной структуры, которая позволяла бы на месте решать вопросы благоустройства жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас Русский относится в одному из районов Владивостока и управляется как часть этого района.