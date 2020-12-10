Музей "Дорога памяти" признан лучшим образовательным проектом года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Музейный комплекс "Дорога памяти", открытый в этом году в подмосковном парке "Патриот", получил национальную премию "Победа" в номинации "Образовательный проект года".

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков вручил награду заместителю директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Евгении Гладких.

"Дорога памяти"

Музей "Дорога памяти" является частью храмового комплекса, возведенного военными строителями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Там размещены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ.

Главное место занимает уникальная мультимедийная галерея "Дорога памяти" - база данных обо всех участниках Великой Отечественной войны. Она объединила более 30 млн фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников войны.

Благодаря современным технологиям, примененным при создании иммерсивных залов, посетители погружаются в обстановку ключевых этапов войны. Главная задача музейного комплекса - увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Каждый может найти в базе данных музея своего родственника, сражавшегося за Родину. Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 тыс. гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

"Дорога памяти" и главный храм Вооруженных сил России были открыты 22 июня 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина, министра обороны страны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Со времени открытия музейный комплекс посетили свыше 600 тыс. человек. В памятные даты на площади у музея проводятся военно-исторические реконструкции ключевых сражений под Москвой в 1941 году.

Патриотический форум

Всероссийский патриотический форум проходит с 9 по 11 декабря в онлайн-формате. В нем принимают участие более 3 тыс. человек из всех регионов страны. Премия "Победа" вручается в 11 номинациях. Ее номинантами стали 47 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров.