Путин поздравил жителей ЯНАО с 90-летием со дня образования региона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 90-летием со дня образования региона. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ обладает мощным производственным, технологическим, кадровым потенциалом, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны. В регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма. И конечно, уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев живущих на этой древней земле коренных малочисленных народов", - подчеркнул президент.

Путин также отметил самоотверженный труд жителей региона при создании надежной инфраструктуры для разведки и добычи полезных ископаемых.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины. Вся территория ЯНАО - часть Арктической зоны РФ, половина округа расположена за Полярным кругом. Образован 10 декабря 1930 года как Ямальский (Ненецкий) национальный округ Уральской области с центром в с. Обдорское (с 1933 года - рабочий поселок Салехард, с 1938 года - город). В 1960-х годах с началом разработки крупных газовых месторождений (Тазовского, Уренгойского, Медвежьего и др.) регион стал крупнейшим в СССР центром газодобычи. В 1977 году Ямало-Ненецкий национальный округ был преобразован в автономный округ.