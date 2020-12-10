Полицейские нашли пропавшую в Москве американку

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на Белорусском вокзале в Москве американку Марину Деривас, об исчезновении которой сообщил в полицию сотрудник диппредставительства США. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отдел полиции Пресненского района обратился представитель консульского отдела посольства США и попросил оказать помощь в поисках американской гражданки Марины Деривас, 1974 года рождения. По его словам, та снимала квартиру в доме 54 по улице Вавилова, но потом была выселена оттуда из-за неуплаты", - сказал собеседник агентства. По его словам, после выселения Деривас некоторое время жила в подъезде, куда к ней приходили сотрудники американского посольства и оказывали материальную помощь. Позже представители ТСЖ "выселили" американку из подъезда.

"После обращения сотрудники полиции нашли Деривас на Белорусском вокзале. Ее доставили в отдел полиции и оштрафовали за нарушение миграционного законодательства РФ на 5 000 рублей, а затем отпустили, поскольку никакого преступления на территории РФ она не совершала. Деривас пояснила, что ни с кем из родственников она общаться более не желает, хочет сменить гражданство США на гражданство РФ", - рассказал источник.