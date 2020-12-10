Москалькова надеется, что новый президент США помилует заключенных россиян

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что новый президент США воспользуется своим правом на помилование в отношении российских граждан, которые находятся в тюрьмах США. Об этом она сообщила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надеюсь, независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки, он использует свое право на помилование российских граждан, которые находятся в местах лишения свободы США", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно использовал акт помилования в отношении иностранных граждан. "Это хороший пример гуманизма и продвижения народов двух государств навстречу друг другу", - отметила омбудсмен.