В Волгограде открыли мемориальную доску экс-губернатору Максюте, умершему от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска экс-губернатору Волгоградской области Николаю Максюте установлена в четверг на доме, в котором жил с семьей бывший глава региона.

Доска изготовлена из черного гранита, на ней вытеснен рельефный профиль экс-губернатора и надпись: "В этом доме жил почетный гражданин Волгоградской области глава администрации Волгоградской области с 1997 года по 2010 год Николай Кириллович Максюта".

"Жизнь Николая Кирилловича была яркая, достойная, всегда на виду у нас всех. Его всегда вдохновляла поддержка людей, и это давало возможность отдавать всего себя Волгоградской области. Он всегда останется в нашей памяти", - сказал на памятном митинге мэр Волгограда Виталий Лихачев.

Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, к мемориальной доске участники памятного митинга возложили красные гвоздики.

Максюта родился 26 мая 1947 года в Кировоградской области на Украине. В 1971 году окончил Николаевский кораблестроительный институт и был направлен на Волгоградский судостроительный завод, где прошел путь от инженера-механика до директора завода. Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 годы. Затем до 2014 года являлся членом Совета Федерации РФ.

Он умер от короновируса 1 ноября в московской клинике.