Япония вновь обновила максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за минувшие сутки составило 2 898, что стало новым максимумом с начала эпидемии в стране. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Рекорд по числу новых случаев заражения обновляется в Японии уже вторые сутки подряд - накануне по всей стране выявили по меньшей мере 2 811 новых случаев. Главным очагом распространения инфекции остается Токио - там за минувшие сутки выявили 602 новых случая заражения, что также стало самым высоким показателем за пандемию.

Общее число заразившихся на территории Японии превысило 173 тыс., зафиксировано около 2,5 тыс. летальных исходов. Всего выздоровели порядка 143 тыс. пациентов. В то же время количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, за прошедшие сутки сократилось на 12 и достигло отметки 543.

В Японии ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с ноября. В последние недели ежедневный прирост новых случаев инфицирования держится в районе 2 тыс. В то же время сейчас в стране практически не действуют какие-либо ограничения на ведение бизнеса. Ношение защитных масок также имеет рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, но даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.