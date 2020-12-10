Роскомнадзор подал иск к Google и YouTube из-за нарушения тайны частной жизни

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор подал иск к поисковой системе Google и видеохостингу YouTube из-за нарушения тайны частной жизни. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В производстве суда находится исковое заявление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных с требованиями о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, признании информации, распространяемой посредством сети Интернет на соответствующем интернет- ресурсе, информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", - сказали в суде, отказавшись уточнить прочие подробности иска.

Заседание по данному исковому заявлению назначено на 23 декабря.