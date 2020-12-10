Глава СПЧ предложил оказать помощь семьям со школьниками в приобретении компьютеров

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил оказать масштабную помощь семьям с детьми-школьниками по обеспечению их компьютерной техникой.

"Предлагаем рассмотреть вопрос о масштабной помощи семьям с детьми-школьниками по предоставлению им компьютерной техники", - заявил Фадеев в четверг на встрече членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным. Правозащитник пояснил, что дистанционная форма обучения оказывается "недешевым удовольствием", исходя из стоимости компьютеров и интернет-трафика.

Он отметил, что компьютер стоит 20-40 тыс. рублей. "Правительство принимает усилия по организации бесплатного интернет-трафика для учебных целей, но пока он доступен далеко не всем. Трафик стоит от 500 до 1 500 рублей в месяц по разным регионам", - продолжил Фадеев. "Итого на круг получается тысяч 20 в год, а если в семье трое детей - 60 тысяч. А если семья малообеспеченная? Это серьезная проблема", - убежден глава СПЧ.

Кроме того, обратил внимание Фадеев, Министерство просвещения планирует до конца года поставить в субъекты Федерации 266 тыс. ноутбуков. "Этого мало, - полагает он. - В стране порядка 3 млн детей-школьников из малообеспеченных семей, таким семьям трудно найти деньги на удаленку". В этом контексте председатель Совета напомнил, что в ряде регионов учебники распространяются среди учеников бесплатно, "и это меньшие затраты, государство идет на эти затраты, не возлагает их на семьи, а в том, что касается компьютеров, трафика, то эти большие затраты возложены на семьи".

Еще одной проблемой дистанционного обучения Фадеев назвал "растущее расслоение по успеваемости" среди школьников. "В дистанционном режиме отличники продолжают учиться и стараться, а нерадивые ученики, троечники, кто и так не проявлял особого усердия, сейчас получили возможность фактически не учиться", - пояснил он. "Это серьезная методическая и уже социальная проблема", - подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев констатировал, что "в среднесрочной перспективе в связи с эпидемией дистанционное образование будет востребовано, да и когда эпидемия закончится, дистанционное образование все равно станет частью общей системы образования".