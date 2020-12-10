Фадеев: поручение Путина о создании музея на Бутовском полигоне пока не выполнили

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что вопрос о создании музея "Бутовский полигон" пока не решен, в частности не решен вопрос с землей.

"Здание музея на Бутовском полигоне. Вами дано поручение Москве и Московской области, поручение не выполнено. Не решен вопрос землей, полигон находится в Московской области", - сказал Фадеев в четверг на заседании Совета, которое проводит глава государства Владимир Путин.

Он рассказал, что Москва в свою очередь готова выделить грант в 300 млн рублей, однако, "этого не хватит для создания полноценного музея". Фадеев добавил, что работа по этому вопросу продолжается.

Ранее Путин рекомендовал обеспечить создание к 30 октября музея "Бутовский полигон". Такую рекомендацию он дал правительству Москвы и Московской области, а также Московской патриархии.

С просьбой о создании такого музея к главе государства обратились на заседании СПЧ, состоявшемся в декабре 2019 года. Путин в ответ заявил, что сделать это будет, по его мнению, несложно, и попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать эту инициативу.

На бывшем стрелковом полигоне НКВД с 1937 по 1950-е годы были расстреляны и захоронены десятки тысяч человек. Среди них - мужчины и женщины от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, но большинство - простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Бутово уникально по количеству прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. Из известных имен около 1000 человек пострадали за исповедание веры, более 300 из них причислены к лику святых.